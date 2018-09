Exteriors insisteix que reobrirà les delegacions a l'estranger tot i el recurs del govern espanyol

El Govern insisteix que reobrirà les delegacions a l´estranger tot i el recurs que el ministre Josep Borrell ha anunciat que té previst presentar en "els pròxims dies". Fonts del departament dirigit per Ernest Maragall han assegurat a l´ACN que per ara el calendari de reobertura es manté. Així, la primera oficina que tornarà a entrar en funcionament després de mesos tancada arran del 155 serà la de Berlín. De fet, el conseller d´Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència la reobrirà aquest dimecres, com ja havia anunciat fa dies en informar del viatge a Alemanya. Després de Berlín, la següent que reobrirà serà la de Londres, el proper dijous 27 de setembre.

Les mateixes fonts han indicat que per ara tot va endavant i que quan el govern de Pedro Sánchez presenti el recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) s´analitzarà la situació.

En un esmorzar informatiu des de Madrid, el ministre espanyol d´Exteriors ha anunciat aquest matí que el seu executiu recorrerà "en els pròxims dies" contra la reobertura de les "ambaixades" de la Generalitat tancades pel govern espanyol durant l´aplicació del 155, perquè considera que el Govern "no ha complert amb els procediments legals en vigor".

Segons Borrell, "la decisió" de presentar el recurs "està presa" i els serveis jurídics de l´Estat "estan treballant per fer-ho bé". Amb tot, ha afirmat que darrere aquest recurs només hi ha "un pur problema de procediment" i el govern espanyol "no té més remei que fer-ho així".