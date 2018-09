La justícia belga rebutja extradir Valtònyc, condemnat per enaltiment del terrorisme

La Justícia belga va rebutjar l'ordre europea de detenció i entrega (OEDE) cursada per Espanya contra el raper mallorquí Josep Miquel Arenas, conegut artísticament com a Valtònyc, en considerar que cap dels fets pels quals el reclama la Justícia espanyola constitueixen un delicte a Bèlgica, segons van informar els advocats de la defensa. Així, el lletrat Gonzalo Boye, qui també forma part de la defensa de l'expresident català Carles Puigdemont, va assegurar a Gant que el jutge ha rebutjat l'extradició perquè no existeix la doble incriminació, és a dir, que els fets estiguin tipificats com un delicte tant a Espanya com a Bèlgica.

«Els fets pels quals Josep va ser condemnat a Espanya, a Bèlgica es considera que són conductes atípiques i, per tant, es rebutja l'extradició en una resolució molt motivada. El jutge ha manifestat que això és llibertat d'expressió i que cap de les frases de les seves cançons tenia un contingut criminal», va explicar Boye.

Un altre dels advocats del cantant, el belga Paul Bekaert, va assegurar que el magistrat havia descartat els tres càrrecs pels quals va ser condemnat a Espanya -enaltiment del terrorisme, injúries a la Corona i amenaces- en considerar que no va haver-hi enaltiment del terrorisme sobre la base de la legislació belga, ni tampoc no veu delicte en les altres acusacions.

Després de conèixer-se la decisió del jutge, el raper va animar «qualsevol persona perseguida per la Justícia a l'Estat espanyol que la busqui en un altre lloc», ja que és «molt trist que molta gent no tingui un judici just». «He posat el meu cas a disposició de la lluita per la llibertat d'expressió, hem guanyat aquí, hem vingut a guanyar-ho tot i anirem al Tribunal Europeu de Drets Humans a crear un precedent», va assegurar el cantant. «Es demostrarà que tenim raó, que a Espanya no hi ha llibertat d'expressió», va afirmar Valtònyc, que va agrair la feina de la defensa i es va mostrar «feliç» per la decisió.

La fiscalia de Flandes Oriental va presentar recurs contra la decisió del jutge de Gant. Ara, per tant, correspon a la Cambra d'Apel·lacions estudiar el recurs. En un marge de 30 dies, un tribunal de tres jutges d'aquesta cambra haurà de tornar a pronunciar-se sobre el cas del raper.

El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, va assegurar en un acte a Campdevànol que el cas de Valtònyc demostra que la justícia s'ha de buscar «fora d'Espanya» i va demanar al Govern de Pedro Sánchez que «reflexioni sobre el que està passant, perquè qui té el problema, Espanya o Europa?».



Decisió «de sentit comú»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau (Barcelona en Comú), considera el rebuig d'un jutge belga a extradir a Espanya el raper Valtònyc «previsible i de sentit comú». «Ni rebel·lió violenta a Catalunya ni rapers terroristes. Una decisió de la justícia europea previsible i de sentit comú», va escriure Ada Colau a Twitter en tenir coneixement de la decisió judicial.

A aquestes consideracions, l'alcaldessa de Barcelona va afegir en el seu missatge una advertència: «La cúpula judicial espanyola hauria de revisar què està passant abans que el desprestigi de la institució sigui irreparable».

El president del PPC, Xavier García Albiol, va assegurar que amb aquesta decisió, Bèlgica s'ha convertit en un «problema» per a la Unió Europea perquè és el «refugi dels delinqüents de tota Europa».