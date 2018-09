L'Estat recorrerà «en els pròxims dies» la reobertura de les «ambaixades» de la Generalitat

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha anunciat aquest dimarts que el seu executiu recorrerà "en els pròxims dies" contra la reobertura de les "ambaixades" de la Generalitat tancades pel govern espanyol durant l'aplicació del 155, perquè considera que el Govern "no ha complert amb els procediments legals en vigor". Segons Borrell, "la decisió" de presentar el recurs "esta presa" i els serveis jurídics de l'Estat "estan treballant per fer-ho bé". Amb tot, ha afirmat que darrere aquest recurs només hi ha "un pur problema de procediment" i el govern espanyol "no té més remei que fer-ho així".

Borrell ha fet aquestes manifestacions en un esmorzar informatiu a Madrid, on ha admès que la imatge internacional de l'Estat espanyol està "seriosament danyada sobretot a Europa i el món anglosaxó" per la "propaganda" del "moviment independentista català amb el suport actiu de les institucions de la Generalitat", fet que ha obligat el seu ministeri a "dedicar part del seu temps i energia a corregir aquest missatge i recompondre la nostra imatge".

"Ho estem fent, perquè és part de les obligacions d'un ministre d'Exteriors enfrontar-se a la imatge del seu país al món quan està seriosament danyada", ha dit, "però estem tenint algun èxit, i els asseguro que l'Estat no perdrà aquest combat".