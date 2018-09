Un miler de mossos protesta per reclamar més mitjans i cobrar més

Un miler de mossos d'esquadra es va concentrar ahir a Barcelona a les portes del departament d'Interior per protestar per la falta d'efectius i exigir millores salarials, coincidint amb la reunió del Consell de la Policia, a la qual assistia el conseller Miquel Buch. Els agents, convocats pel moviment MoS.O.S, van envoltar els carrers d'accés al departament, situat al passeig de Sant Joan de Barcelona, vestits de paisà i amb samarretes de color negre que simbolitzen les seves reivindicacions.

Rere una pancarta amb el lema «Pels nostres diners i la nostra dignitat», els manifestants van tallar un dels carrils del passeig de Sant Joan i el tram del carrer Diputació on hi ha l'entrada principal a la seu d'Interior. A més de llençar sonors petards, van fer sonar xiulets a l'hora que escridassaven i rebien a crits de «fora, fora» els responsables d'Interior en arribar a la conselleria. Amb aquesta mobilització, MosS.O.S pretén cridar l'atenció sobre la falta d'efectius, cosa que al seu parer està provocant un augment dels delictes. Segons els convocants, en set anys la policia catalana no ha incorporat nous agents, cosa que ha provocat sobrecàrrega de feina a moltes comissaries, ni el departament està complint l'acord del 2008 que equiparava el sou dels mossos d'esquadra al d'altres cossos com el de Bombers.