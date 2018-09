Multen Libertad Digital pels comentaris de Jiménez Losantos contra alemanys

La Comissió Nacional de Mercats i la Competència ha sancionat amb 17.000 euros Libertad Digital per considerar els comentaris de Federico Jiménez Losantos fets el 3 d'abril passat al seu programa d'esRadio com a susceptibles d'incitar a l'odi contra els alemanys.

Segons va informar la CNMC, la sanció administrativa de «caràcter lleu» s'imposa per infringir l'article 4.2 de la Llei General de la Comunicació Audiovisual.

Es considera provat que Jiménez Losantos, que condueix el programa Es la mañana de Federico, que s'emet de dilluns a divendres de 6 a 12 hores, va utilitzar expressions dins d'un discurs general de queixa, protesta, humiliació i indignació, que poden incitar a l'odi i a la discriminació per raó de nacionalitat.

En concret, a través dels micròfons, Jiménez Losantos va dir: «La bufetada que li va fer ahir la Unió Europea a Espanya no li ha fet a ningú. A cap país de la Unió Europea no li ha fet mai, mai. És no entendre la gravetat del que ha passat; si no s'entén aquesta gravetat és impossible. Els remeis que són necessaris perquè no es torni a repetir o, millor dit, perquè qui l'ha feta la pagui, és a dir, perquè Alemanya sàpiga, que és un país partit per la meitat, sàpiga que a Espanya no se li perdonarà. Diran vostès: ui, el ratolí, ui! El ratolí al gat li pot fer tota classe de malifetes, tota classe de malifetes. A les Balears, totes! A les Balears hi ha com dos-cents mil alemanys d'ostatges. A Baviera? Bé, a Baviera poden començar a esclatar cerveseries».