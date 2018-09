El rei inaugura a Barcelona la fira de gas més gran del món sense cap conseller

La fira més important del món sobre gas natural i gas natural liquat (GNL) va donar el tret de sortida ahir a Barcelona amb l'absència dels principals membres del Govern català. El rei Felip VI va ser l'encarregat d'inaugurar Gastech en un acte al qual no va assistir cap conseller del Govern. Malgrat l'absència de consellers , hi va assistir el director general d'Energia, Pere Palacín. Per part del Govern espanyol hi va participar la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, i la delegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. La fira celebra enguany la seva 30a edició, que espera rebre més de 30.000 participants de 90 països diferents. El saló va començar amb una taula rodona en la qual van participar sis responsables de les principals empreses del sector: Enagás, Naturgy, Repsol, Técnicas Reunidas, Cepsa i Renagosa. Tot ells van remarcar la importància del gas natural en el sistema energètic actual i van defensar que continuarà tenint un rol important en la transició cap a noves energies en els pròxims anys.