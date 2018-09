Ronnie Cowan, parlamentari britànic: «Fa quatre anys a Escòcia vaig fer el mateix que Cuixart, Sànchez i Romeva»

El diputat del parlament britànic, Ronnie Cowan, ha explicat aquest dimarts que fa quatre anys, durant el referèndum escocès, ell va fer el mateix que van fer Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i Raül Romeva. "Jo estava a la organització, parlava i coordinava, però no hi va haver mai cap moment del procés en què em sentís amenaçat d'entrar a la presó", ha relatat el polític del centre penitenciari de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada, Bages). Cowan ha alabat el coratge dels líders independentistes i ha confessat que ell, en la seva situació, no sap si podria fer-hi front. Haver-los pogut conèixer, la seva manera de reaccionar, "determinats i positius", per Cowan és "molt inspirador".

Una delegació de diputats britànics és a Catalunya aquesta setmana per conèixer de prop la situació dels presos i els seus judicis. Aquest dimarts, un d'ells, Ronnie Cowan, ha visitat Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i Raül Romeva a la presó de Lledoners i ha quedat impressionat pel seu positivisme, "malgrat estar tancats". "Ells van anteposar el fet de deixar votar per davant de la seva comoditat personal", ha apuntat. "Són molt valents , tenen molt de coratge i no han perdut la fe en la seva causa", ha afegit.

El diputat britànic ha condemnat el sistema que ha permès tota aquesta situació. "És molt difícil d'entendre", ha afegit. Per Cowan, la qüestió catalana ha d'anar "més enllà" d'Espanya. "Europa ha de venir i veure què està passant", ha assenyalat. "On són?", s'ha preguntat. Segons Cowan, la Unió Europea no ha de condemnar una banda i donar la raó a l'altra, "però s'hauria d'implicar en un diàleg". "No poden continuar sense parlar", ha afegit el polític d'un dels sistemes parlamentaris més antics d'Europa.

Amb la vista posada en els judicis, Cowan ha explicat que no hi ha massa confiança. La idea, ha explicat després de la seva conversa amb Cuixart, Sànchez i Romeva, és que sigui "molt públic". "Ells volen que els ulls del món siguin allà", ha destacat. I ha puntualitzat que els ha vist una mica resignats amb el resultat del judici, però, a la vegada, també ho veuen com l'"inici del proper pas" d'un procés. "Això no acabarà aquí", ha destacat. De fet, el polític espera que la situació acabi fent el tomb, i "allò que vam fer a Escòcia, es pugui fer a Catalunya ben aviat".

D'altra banda, Cowan ha explicat que el grup de parlamentaris són a Catalunya "perquè la gent hauria de saber que els han posat a la presó per complir un mandat, de manera no violenta, encara que no fos constitucional". "Volem que es conegui la seva història", ha destacat. Els parlamentaris que l'acompanyen es reuniran també amb el conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall; el diputat Carles Riera de la CUP; el president del Parlament, Roger Torrent o el president de la Generalitat Quim Torra. A més, també es trobaran amb els líders de les entitats sobiranistes.

Segons Cowan, la qüestió catalana és un tema que interessa especialment als escocesos, "però no només perquè nosaltres vam tenir el nostre referèndum", sinó que hi ha ritmes paral·lels des del segle XVIII, ha destacat. Amb tot, el parlamentari ha explicat que a Anglaterra la cosa és diferent perquè "no és un tema amb el que estiguin molt compromesos". Tot i això, a tot el Regne Unit la gent i els polítics estan al cas "que hi ha gent empresonada injustament".