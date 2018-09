Unió de Pagesos i JARC exigeixen aturar la importació de porcs

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) i Unió de Pagesos (UP) reclamen que es prohibeixi temporalment el moviment de porcs entre països comunitaris i s'aturi l'entrada de garrins a l'Estat per evitar un possible contagi de la pesta porcina africana arran del brot detectat la setmana passada en senglars a Bèlgica.

Ambdues organitzacions agràries demanen a l'Administració extremar els controls en la importació de garrins i en les mesures de bioseguretat de les granges i el transport. La pesta porcina africana és una malaltia vírica que té greus conseqüències per als porcs però no afecta les persones i té un elevat potencial de difusió de forma extensiva i ràpida, com s'ha vist amb els brots detectats els últims mesos en senglars a la Xina, Europa de l'Est i, ara, a Bèlgica. UP i JARC adverteixen que l'entrada d'un brot a l'Estat podria suposar «la ruïna» del sector, ja que es tancarien les exportacions de porc, que són el principal destí d'aquesta carn. Les organitzacions recorden que si la Unió Europea va prohibir el 4 de juny el moviment de senglars entre estats membres per la mateixa causa, ara podria prohibir el moviment de porcs, arran de la recent aparició del brot a Bèlgica, el primer que es detecta a la UE. També consideren que el sector porcí «no es pot permetre» l'entrada de la malaltia perquè «posaria en risc un dels pilars de l'economia del sector agroalimentari», especialment a zones com la província de Lleida.