Aznar titlla Iglesias de «perill per a la democràcia» i Rufián de «colpista»

L'expresident del Govern espanyol José María Aznar es va mostrar ahir en estat pur en la seva compareixença davant la comissió del Congrés que investiga el suposat finançament il·legal del PP, davant la qual va destacar que, en les «més de mil pàgines» de la sentència de l'Audiència Nacional que va condemnar el PP com a partícep a títol lucratiu de la trama Gürtel el mes de maig passat, no hi ha «ni una sola prova» de l'existència d'aquesta suposada comptabilitat en negre. Així, Aznar va tenir durs enfrontaments amb el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, i el diputat d'ERC Gabriel Rufián, i va arribar a qualificar Iglesias de «perill per a la democràcia» i Rufián de «colpista».

L'expresident del Govern espanyol va proclamar que «no hi ha cap caixa B» al seu partit, va negar que cobrés o ordenés el pagament de sobresous «il·legals» a dirigents de l'organització que va presidir entre el 1990 i el 2004, i es va desvincular completament del cap de la xarxa Gürtel Francisco Correa, amb el qual va negar tenir qualsevol relació d'«amistat», tot i que va assistir al casament de la seva filla el 2002. De fet, va afirmar en diverses ocasions que ni el coneixia ni el va contractar.

«No hi ha cap caixa B, una altra cosa diferent és que hi hagi persones que s'hagin situat fora de la llei. Desconec aquests papers, qualsevol anotació en ells no té fonament», va dir en ser interrogat sobre els papers de Bárcenas.

Quan el portaveu del PSOE, Rafael Simancas, li va preguntar si les inicials «JM» que apareixen en aquesta comptabilitat paral·lela són les seves, Aznar va indicar que mai ha rebut ni ordenat cap ingrés de pagament que no sigui legal. Sí que va admetre, però, que va «ajudar persones perseguides que patien els embats del terrorisme i passaven moments molt dolents i penosos».

El primer que el va interrogar va ser Simancas, que va recordar l'anomenat « tamayazo» de l'any 2003, la «compra» de dos diputats del PSOE per «robar» a l'esquerra el Govern que havia de presidir ell. Aznar li va aconsellar que superi la seva «frustració» perquè en política hi ha «maneres de reinventar-se». «Algun dia hi haurà sentència i quedarà demostrat que el PP va tenir molt més a veure amb allò», va replicar el diputat socialista a l'expresident espanyol.



Acusacions contra el PSOE



Ja en aquesta primera tanda de preguntes, Aznar va destacar que el PSOE és l'únic partit condemnat per finançament il·legal, tot afegint que els socialistes tenen «320 imputats a tot Espanya».

Aznar, que va proclamar el seu «orgull» per haver presidit el Partit Popular i pel «full de serveis» del partit, va arribar a dir que no se sent «responsable» dels casos de corrupció que hi ha hagut a Espanya, però que tampoc se sent «indiferent».

Segons la seva opinió, és «un error» mantenir que les responsabilitats polítiques hagin de ser determinades pels tribunals de justícia i que «tota persona, pel fet d'estar investigada, ha de dimitir d'un càrrec». «Això –va advertir Aznar– és posar la política en mans de la justícia i, com més s'insisteixi en això, més es desequilibrarà l'estat de dret».

El diputat de Ciutadans Toni Cantó va admetre que li hauria agradat veure un Aznar «més humil i menys xulesc» i li va retreure el seu «olfacte» per elegir els membres dels seus governs. L'expresident espanyol es va defensar assegurant que no tenia dots d'endeví per poder saber què farien els seus ministres «deu anys després» de compartir gabinet amb ell i que únicament un d'ells està «condemnat per sentència ferma» i, va afegir, per un acte que no està relacionat «amb la seva acció de govern».

La crisi política catalana va irrompre a la comissió quan va arribar el torn de Rufián, a qui, en una tensa picabaralla, Aznar va acusar Rufián de pertànyer a un partit «colpista» que vol «destruir» Espanya i que té els seus representants a la presó «per rebel·lió, sedició, enfrontament a l'autoritat i violència». «Colpista, el seu partit», el va replicar Rufián, que es va remuntar fins i tot a l'any 1936 amb l'alçament liderat pel dictador Francisco Franco.

L'enfrontament més dur, però, el va tenir Aznar amb el líder de Podem, Pablo Iglesias, a qui va acusar de ser un «perill per a la democràcia», així com va fer referència als «milions» que, segons va dir, ha «rebut» Podem dels Governs de Veneçuela i l'Iran.

Per la seva banda, el líder del partit morat va asseverar que l'excap de l'Executiu espanyol havia «mentit» en seu parlamentària sobre la caixa B del PP i li va retreure haver ofert una «imatge patètica». «Crec que avui vostè ha mentit i ha quedat demostrat que vostè és el màxim responsable polític de la corrupció del PP», va acusar Iglesias a Aznar durant la seva intervenció.