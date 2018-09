Borràs sent «por» perquè l'expresident ja els dona per «condemnats»

L'exconsellera de Governació de la Generalitat Meritxell Borràs va afirmar que sent «por» quan escolta que l'expresident del Govern José María Aznar ja dona els membres de l'anterior Govern per condemnats: «M'estremeix i em fa por que gent amb les influències i els contactes que té ho doni per fet».

«Quina por que ell ho anunciï», va subratllar l'exconsellera durant la presentació del seu llibre 34 dies de tardor i 1 de primavera, en el qual narra com va ser el seu pas per la presó d'Alcalá Meco després del referèndum de l'1 d'octubre i la declaració unilateral d'independència.

Borràs va considerar que Aznar «es desmereix» quan fa aquest tipus de declaracions i, tot seguit, reclama la presumpció d'innocència per als acusats de corrupció del seu partit que no tenen sentència ferma.

La sala d'actes de la Casa del Llibre de Barcelona va quedar petita davant l'allau de persones que van acudir per emparar l'hospitalenca en la presentació del seu llibre, que va dirigir el periodista Antoni Bassas.

Fins i tot el president de la Generalitat, Quim Torra, va voler fer acte de presència –tot i que de forma breu perquè tenia un altre compromís– i va reivindicar que el testimoni dels membres de l'anterior Govern de la Generalitat són necessaris per entendre què va passar i per saber «com continuar».

D'aquells 34 dies a la presó, l'exconsellera va destacar l'amistat que va forjar amb l'exconsellera de Treball Dolors Bassa, amb qui va compartir cel·la i a qui va demanar el seu consentiment abans de publicar el llibre, ja que surten a la llum «misèries» de les dues.