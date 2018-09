Casado demana a Sánchez que convoqui ja eleccions

El líder del PP, Pablo Casado, ha retret aquest dimecres al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, l´ús d´una argúcia legal per burlar el veto del Senat al sostre de despesa, i l´ha emplaçat a convocar eleccions "el més aviat possible" per posar punt i final a un govern que camina sobre "la mentida i l´autoritarisme". "La Moncloa li va gran", ha dit Casado, que li ha retret que els nous tests sobre la seva tesi ofereixin un percentatge de plagi molt superior als que va difondre La Moncloa. Ha fet aquestes manifestacions durant la sessió de control al president espanyol, on Sánchez ha fet bandera del creixement econòmic i ha advertit Casado que el seu estil de fer oposició el porta a contradir-se amb plantejaments que defensava fa només uns mesos. El president espanyol ha justificat l'ús de l'argúcia legal per impulsar la reforma de la Llei d'estabilitat que retirarà al capacitat del Senat de vetar el sostre de despesa. Un moviment fruit de la negativa del PP i de Cs d'obrir el procés a la Mesa del Congrés, on tenen majoria. "Sigui demòcrata, desbloquegi el debat de la llei pressupostària al Congrés dels Diputats", ha reclamat Sánchez a Casado.

Segons Casado, la continuïtat de Sánchez a La Moncloa "es danyina i un llast per al país", i el PP farà comparèixer el president espanyol al Senat per esclarir la "mentida" de la seva tesi doctoral. També ha acusat el president espanyol d´actuar amb "autoritarisme" i dutilitzar un "frau de llei" per burlar el veto del Senat als pressupostos generals de l´Estat, i ha repassat els suposats casos en què els ministres del seu executiu han comès errors.

"No és que el seu govern no avanci, és que cau a trossos", ha afirmat. El líder del PP també ha retret a Sánchez que "per ocultar aquest desastre" s´hagi tret "un conill irresponsable del barret", en referència a la reforma de la Constitució, i l´ha emplaçat un cop més a "posar ordre" a Catalunya i aplicar un 155 que, ara sí, intervingui en l´educació.

En la seva rèplica, Sánchez ha fet bandera de les xifres macro que situen l´Estat al capdavant d´Europa en creixement econòmica i ha apuntat que el seu executiu redistribueix aquest creixement entre la majoria social en benefici de tots, "votin a qui votin i pensin el que pensin". Ha emplaçat el líder del PP a aplicar-se els seus mateixos consells i ha justificat l´ús d´una esmena d´una llei contra la violènca domèstica per salvar el veto del Senat al sostre de despesa. Al seu entendre, la Llei d´estabilitat que permet un veto del Senat és "anacrònica" i atorga a la cambra alta una capacitat de bloqueig que no té en cap altra llei.