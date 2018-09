El Govern accepta apujar el sou als funcionaris i ajorna el retorn de pagues

El Govern català va emplaçar els sindicats de la funció pública a iniciar a principi d'octubre la negociació per tornar als treballadors públics les pagues extres impagades del 2013 i el 2014, i va acceptar un increment salarial per al 2018 de l'1,95%. Aquests són els dos compromisos més importants que va assumir l'Executiu català a la reunió que va celebrar ahir la Mesa General de Negociació dels empleats Públics de la Generalitat, segons fonts sindicals.

CCOO i UGT van signar amb el Govern l'acord, que permetrà als treballadors públics un increment salarial de l'1,95%. L'1,75% correspon a l'augment pactat per a tot l'Estat i el 0,20%, a fonts addicionals. L'acord, del qual es va desvincular el sindicat IAC, també preveu que els empleats de l'administració pública catalana puguin cobrar el 100% del sou en tots els casos de baixa per incapacitació temporal (IT).

En la roda de premsa posterior a la reunió del Govern, la portaveu de la Generalitat, Elsa Artadi, es va congratular de l'acord i va destacar que el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, es va comprometre a complir amb el compromís de devolució de les pagues extres, tot i que encara no és possible fixar un calendari per a això. «Tenim aquest compromís però no tenim el calendari fet. Tant això com altres qüestions dependran dels recursos dels quals disposi la Generalitat», va subratllar, després d'indicar que les pròximes setmanes es revelaran aquestes incògnites, subjectes a les negociacions amb el Govern espanyol.

Puigneró va insistir diverses vegades en que la llei d'estabilitat pressupostària li impedeix de moment complir amb el compromís de retorn d'aquestes pagues ja signades amb els funcionaris catalans. El coordinador de l'Àrea Pública de CCOO de Catalunya, Joan Maria Sentís, va assegurar que «mantenim l'exigència que ens tornin les pagues, però no hem volgut deixar passar la possibilitat d'augmentar els salaris el 2018».

CCOO i UGT van qualificar l'acord per als treballadors de la Generalitat de «ratificació» dels pactes a escala estatal. En declaracions als mitjans, els representants sindicals van interpretar el que es va signar com una cosa que hauria d'haver arribat abans i van insistir a concretar l'increment del 0,2% addicional al 1,75% pactat.

UGT, que també va considerar l'acord necessari i de responsabilitat però també insuficient, va recordar al Govern català que va signar la devolució del 10% de la paga extra de l'any 2013 abans de desembre.