El Govern alemany relleva el cap d'intel·ligència interior

El Govern alemany va rellevar del càrrec el controvertit cap dels serveis secrets alemanys interns, Hans-Georg Maassen, per unes polèmiques declaracions sobre les recents protestes d'ultradretans a Chemnitz. Maassen serà traslladat al ministeri d'Interior com a secretari d'Estat, posant fi així a una crisi de Govern després de les seves polèmiques declaracions sobre els incidents xenòfobs de final d'agost després de la mort d'un alemany a mans suposadament de tres refugiats. El director de l'Oficina Federal per a la Protecció de la Constitució va posar en dubte l'autenticitat d'un vídeo amb escenes que semblen mostrar una cacera d'immigrants per part d'extremistes de dreta després del crim, contradient així la cancellera Angela Merkel.