L'Audiència Nacional rebutja l'extradició de Falciani

L'Audiència Nacional ha rebutjat per segon cop l'extradició d'Hervé Falciani, l'enginyer informàtic acusat d'haver difós 130.000 noms de clients del banc HSBC. El tribunal ha al·legat que el codi penal espanyol no inclou cap tipus penal similar al delicte d'«espionatge financer agreujat» pel qual la justícia helvètica el va condemnar a cinc anys de presó. En una resolució, els magistrats de la segona secció de la sala penal del tribunal argumenten que els fets ja van ser valorats en una primera sol·licitud, la qual va ser rebutjada per la mateixa Audiència Nacional a l'entendre que les raons per les quals es vol extradir l'informàtic són les mateixes per les quals va ser detingut a Espanya el 2012.