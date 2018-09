Les víctimes mortals en accident de trànsit a Catalunya creixen un 28% respecte el 2017

El nombre de víctimes mortals en accidents de trànsit a Catalunya ha ascendit a 137 entre l'1 de gener i l'11 de setembre d'aquest any, un 28% més que en el mateix període del 2017, quan va haver-hi 107 morts.

En presentar el balanç de sinistralitat d'estiu, el conseller d'Interior, Miquel Buch, sí ha constatat aquest dimarts una certa contenció de la sinistralitat en relació a començaments d'any, però no n'estan satisfets, i ha avisat que conductes com córrer, fer servir el mòbil, no respectar senyals o consumir alcohol poden ser "suïcides o fins i tot homicides a les carreteres".

Durant el període d'estiu, del 22 de juny a l'11 de setembre, hi ha hagut 52 morts en 41 accidents, mentre que en el mateix període de l'any passat va haver-hi 45 morts en 38 accidents, la qual cosa significa un increment del 16% de les víctimes mortals i un 8% els accidents.