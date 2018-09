Un mort i onze ferits al Ritz de Madrid per un esfondrament

Un treballador va morir ahir a la tarda per l'ensorrament d'una bastida en les obres de l'hotel Ritz de Madrid, que va deixar, d'altra banda, un total d'onze ferits, segons van confirmar a Europa Press fonts d'Emergències Madrid i Emergències 112 Comunitat de Madrid.

La víctima mortal és un dels obrers que va quedar atrapat juntament amb tres més entre la runa que va originar el desprendiment de la bastida.

Els Bombers de l'Ajuntament de Madrid van poder rescatar els altres treballadors, que van ser atesos al mateix lloc dels fets pel SUMMA i pel Samur Protecció Civil.

Segons va explicar al lloc de l'accident el delegat de Salut, Seguretat i Emergències de l'Ajuntament de Madrid, Javier Barbero, hi havia dotze persones a l'obra. Dels onze atesos, cinc van rebre l'alta al mateix lloc, dos ferits estaven en estat greu, i quatre, menys greus.

Els treballadors que van quedar en estat greu van ser traslladats a l'Hospital 12 d'Octubre i al Gregorio Marañón, perquè presentaven politraumatismes.

El cap de Bombers de Madrid, Eugenio Amores, va explicar que els mateixos treballadors de les obres que havien quedat atrapats entre la runa els van ajudar «bastant» perquè, «encara que estaven enterrats, se'ls sentia cridar» i els van poder dirigir cap als llocs on havien de realitzar els treballs, podent-ne rescatar dos d'ells en un temps «rècord per la quantitat de runa que tenien a sobre».

En total es van ensorrar cinc forjats, inclosa la sota coberta, i la runa es va acumular a la primera planta, segons va explicar el cap de Bombers, que va afegir que es van trobar «molta runa» i que ahir encara era «massa aviat per determinar les causes» que van originar l'ensorrament. No obstant això, els Bombers acompanyen la policia judicial, que s'encarrega de la investigació del que ha passat.

L'hotel Ritz va tancar les portes el 28 de febrer passat per realitzar unes obres valorades en 99 milions d'euros per reformar l'edifici per complet, amb la previsió que s'allarguessin fins a final de l'any 2019.

El grup San José es va adjudicar les obres dins del projecte de millora de l'emblemàtic establiment de la capital que promou el seu propietari, el Mandarin Oriental and Olayan Group.