El PP i Cs intentaran frenar la maniobra del PSOE per aprovar els pressupostos

PP i Cs intenten frenar al Congres l'esmena que el PSOE va introduir aquest dimarts a una llei de mesures contra la violència masclista per reformar la Llei d'Estabilitat Pressupostària i eliminar la capacitat de veto del Senat al sostre de despesa, la base dels pressupostos generals de l'Estat. Una maniobra parlamentària que ha irritat els dos partits de l'oposició –que han acusat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de "trampós"- però que compta amb el suport de Podem, ERC i PDeCAT, disposats a aprovar-la quan se sotmeti al criteri del ple. Els populars i Cs provaran d'aturar-la demanant a la Mesa de la Comissió de Justícia que no accepti el debat d'una esmena que no té res a veure amb el text de la llei de mesures contra la violència de gènere. Si aquest intent no prospera –perquè entre tots dos no disposen de majoria amb Ciutadans a la Mesa de la Comissió- els populars ho portaran a la Mesa del Congrés, on sí que tenen majoria, i com a últim extrem el PP estaria disposat a portar la qüestió al Tribunal Constitucional.

De fons la necessitat del govern espanyol de saltar-se el veto del Senat, on els populars tenen majoria absoluta, a la senda del dèficit. Des de la seva reforma al 2012 per part del PP, la Llei d'Estabilitat estableix que el Senat pot bloquejar aquest sostre de despesa, sense possibilitat que la llei torni al Congrés per quedar definitivament aprovada per majoria simple, com a la resta de lleis.

El govern espanyol va intentar impulsar la reforma de la Llei d'Estabilitat al Congrés per la via d'urgència i en lectura única per eliminar aquest veto amb celeritat i poder preparar els pressupostos generals de l'Estat per al 2019, però PP i Cs van utilitzar la seva majoria a la Mesa per bloquejar aquest intent i van forçar el govern de Sánchez a recórrer la via ordinària, molt més lenta, amb una tramitació en comissió que acabi en ple. El Congrés va obrir aquest dimarts aquest recorregut, que serà llarg, però el govern socialista va activar al vespre la via paral·lela de l'esmena.

El PP assegura que és una maniobra que va en contra del reglament de la cambra baixa i que no es pot introduir una esmena a una llei per modificar una altra llei, i menys una Llei orgànica com la d'Estabilitat Pressupostària. Els populars demanaran a la Mesa de la Comissió de Justícia que aturi la maniobra, i si no aniran a la Mesa del Congrés i en últim extrem al Tribunal Constitucional. Segons els populars, s'està produint una "vulneració del dret parlamentari" i un "frau en tota regla". El TC, asseguren, ha sentenciat en diverses ocasions que no es poden presentar esmenes per modificar lleis en tramitació dins d'altres lleis.

Un criteri molt semblant al del líder de Ciutadans, Albert Rivera, que ha afirmat que es tracta d'un "frau de llei" que utilitza "de manera inacceptable" la lluita contra la violència masclista per "posar per la porta del darrere una esmena inconstitucional" per "carregar-se una de les dues càmeres". Per això li ha demanat a Sánchez que "si té dignitat" "retiri aquesta esmena. "Que rectifiqui immediatament i no avergonyeixi més les institucions", ha afirmat Rivera, que ha assegurat que "respectar els procediments és respectar la democràcia i el TC en 14 ocasions ha dit que el que està fent Sánchez és inconstitucional". A més, segons Rivera, l'esmena "viola els drets dels diputats" que "no podrien esmenar" la reforma de la llei.

El PSOE, per contra, manté que és una maniobra "perfectament legal", i assegura que el Tribunal Constitucional ha sentenciat que es pot dur a terme sempre que no alterni el procés de formació de voluntat del Congrés. Els socialistes recorden que el PP ha utilitzar en diverses ocasions aquesta via. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat també la legalitat de la mesura per salvar el "bloqueig" del PP a la reforma. "En realitat el que volem és desbloquejar aquest debat necessari que té una majoria parlamentària darrere, i una minoria, la del PP i Cs ho esta bloquejant a la Mesa del Congrés".

Podem, ERC i PDeCAT ja han avalat la maniobra de Sánchez i han apuntat que donaran suport si l'esmena per a la reforma si se sotmet a votació. Pablo Iglesias ha afirmat que és una maniobra "legítima" per eliminar la capacitat de veto del PP al Senat. "És completament legítim utilitzar el Reglament parlamentari per posar punt i final a una anomalia democràtica", ha dit.

El portaveu del PDeCAT, Carles Campuzano, ha recordat que si el PP i Cs no bloquegessin el que demana la cambra, que és una tramitació per urgència de la reforma, no hi hauria problema, però el seu "abús" de la majoria a la Mesa "obliga a buscar aquestes dreceres". Fonts d'ERC han apuntat a l'ACN que donaran suport també a l'esmena si se sotmet a votació.

