El TC admet a tràmit un recurs de Gabriel per traslladar la causa del procés al TSJC

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit un recurs d'empara presentat per la defensa d'Anna Gabriel i Mireia Boya el passat mes de març on demanava que sigui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) qui es faci càrrec de la causa per rebel·lió oberta al Tribunal Suprem. Fonts de la CUP han confirmat la decisió del tribunal, que encara no s'ha notificat. L'admissió a tràmit suposa només un tràmit previ per tal que els magistrats del TC entrin a debatre el fons de la qüestió i determinin si s'ha vulnerat algun dret fonamental. Fins que no es resolgui el recurs, però, la defensa de les dues cupaires no podrà portar el cas fins als tribunals europeus.

La defensa de les dues exdiputades de la CUP va presentar el recurs d'empara davant del TC un cop que el Suprem va tancar la porta a plantejar un trasllat de la causa al TSJC. La Sala Penal ja va rebutjar la qüestió de competència plantejada per la CUP al gener.

Ara, el TC admet a tràmit el recurs d'empara i estudiarà si realment és el TSJC qui s'hauria d'haver fet càrrec de la causa i si hi ha hagut vulneració de drets fonamentals. A l'escrit de la CUP, es citen drets del Conveni Europeu de Drets Humans, com el de ser jutjades "per un tribunal independent, imparcial i prefixat per la llei" o el de tenir una "tutela judicial efectiva".



Diverses admissions a tràmit



El TC ha anat admetent diversos recursos d'empara plantejats per les defenses dels encausats del procés. Ho fan perquè formalment estan ben plantejats i perquè no hi ha jurisprudència anterior dels casos que plantegen. Ara bé, fins que el TC no resolgui (ja sigui donant-los la raó o desestimant els recursos), les defenses no podran portar el cas a la justícia europea.

Un dels últims va ser la setmana passada, quan el TC va admetre a tràmit per unanimitat un recurs d'empara presentat per la defensa de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, contra la decisió del Suprem de rebutjar la recusació del jutge instructor Pablo Llarena.

Gabriel està processada per desobediència i no es va presentar al Suprem a declarar quan Llarena la va citar. Actualment viu a Suïssa i Llarena mai va emetre ordre europea de detenció sobre ella. Ara bé, sí que seria detinguda en cas de tornar a l'Estat. En el cas de Boya està també processada per desobediència i sobre ella no pesen mesures cautelars.