20-S: un any després de la primera mobilització popular que va desafiar un mandat judicial

El 20 de setembre del 2017, avui fa un any, efectius dels cossos policials espanyols van detenir una vintena d'alts càrrecs de la Generalitat i van escorcollar diverses dependències, entre aquestes la seu de la vicepresidència i Economia a Barcelona. L'operatiu va començar a les vuit del matí i, abans que les xarxes ho esbombessin, les emissores de ràdio ja ho estaven transmetent en directe i, com a reacció, desenes de milers de persones feien cap a la cantonada de Rambla Catalunya amb Gran Via per protestar contra el que interpretaven com una agressió a les institucions d'autogovern.



Dos dies més tard, el divendres 22 de setembre, la fiscalia de l'Audiència Nacional va presentar una denúncia per un delicte de sedició durant les protestes, on apuntava a l'ACN i a Òmnium i als respectius presidents, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Tots dos són a la presó, des de fa onze mesos.



Sedició. Segons el Codi Penal, la cometen aquells que «s'alcin públicament i tumultuàriament per impedir, per la força o fora de les vies legals, que s'apliquin les lleis o que qualsevol autoritat, corporació oficial o funcionari públic exerceixi legítimament les seves funcions o compleixi els seus acords o les resolucions administratives o judicials». Segons la fiscalia, el 20 de setembre els acusats van promoure l'alçament públic i tumultuari de desenes o centenars de milers de persones per impedir que s'apliqués el mandat judicial d'escorcollar la seu d'Economia. Però l'escorcoll es va dur a terme, i es va confiscar una gran quantitat de material i documents, alguns dels quals han servit després per construir l'acusació de rebel·lió contra els processats per l'1-O. La idea que el referèndum i la DUI del 27-O eren la culminació d'una gran conspiració per separar Catalu-nya d'Espanya per vies no legals, es basa en part en una llibreta i unes diapositives confiscades aquell dia.



Les ordres d'escorcoll van sortir del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que s'havia atribuït investigar i prevenir la celebració del referèndum. Ho havia fet com una ampliació d'una altra causa: la que havia obert contra l'exjutge Santiago Vidal per certes afirmacions agosarades que havia deixat anar en una sèrie de conferències. Vidal hi afirmava que la Generalitat disposava de dades fiscals de tots els catalans, i que no les havia obtingut per la via ortodoxa. Després va al·legar que s'ho inventava, i tant el seu partit (ERC) com el Govern se'n van desentendre, però la causa continuava i el jutge va afegir-hi el referèndum per donar curs i mandats a les investigacions de la Guàrdia Civil, de les quals van derivar els escorcolls i detencions del 20 de setembre.



La d'aquell dia va ser la primera gran mobilització popular que desafiava obertament una actuació policial amb mandat judicial. Ja no es tractava de manifestar-se al cap d'uns dies, sinó d'anar allà a fer sentir l'alè de la multitud al clatell dels guàrdies i dels funcionaris del jutjat. L'angúnia que va passar una empleada judicial és ara prova incriminatòria contra els Jordis. La defensa d'aquests, en canvi, argumenta que ningú no va córrer perill, perquè la gentada era pacífica i hi havia un passadís de sortida protegit per voluntaris. L'acusació posa com a exemple de violència que dos cotxes de la Guàrdia Civil quedessin trinxats per la gent que s'hi va enfilar, entre ells Sànchez i Cuixart. La defensa argumenta que els dos líders s'hi van enfilar a la tarda per calmar les masses i aconsellar que se n'anessin a sopar i a dormir cadascú a casa seva. Hi ha vídeos que avalen aquesta interpretació.