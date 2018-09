Alcaldes que són investigats per l'1-O demanen que s'arxivi la causa

Diversos alcaldes investigats per l'1-O han entregat un escrit davant la fiscalia en què demanen que s'arxivin les seves causes de manera «immediata» perquè són «una actuació totalment desproporcionada». Els alcaldes sostenen, a més, que ja s'ha superat «amb escreix» el termini per presentar denúncia contra ells. A més, l'escrit que han presentat a la fiscalia recull que el decret que van signar donant suport al referèndum va ser «un acte de caràcter polític», que en cap cas «pot interpretar-se amb termes punitius». De fet, sostenen que no hi ha «cap indici» que s'hagin comès delictes de desobediència, prevaricació i malversació. Fa un any, l'aleshores fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, va ordenar investigar els 712 alcaldes que havien signat decrets en suport del referèndum. La instrucció es va traduir en una cinquantena d'alcaldes anant a declarar davant les fiscalies i en l'obertura d'investigacions per la cessió de locals.