Corea del Nord promet desmantellar la seva principal base nuclear

El líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, i el president de Corea del Sud, Moon Jae-in, van segellar ahir compromisos per avançar en l'acostament entre els dos països i que van des de l'àmbit armamentístic i nuclear, com ara el tancament de la principal base d'assaig de míssils nord-coreana, a l'esportiu, amb una possible candidatura conjunta als Jocs Olímpics. La càlida rebuda que Kim va brindar a Moon, amb abraçada inclosa, va servir de preludi d'una cimera on tot han estat gestos, bones paraules i compromisos. «Per primera vegada, el Sud i el Nord han discutit mesures per a la desnuclearització» de la península, va destacar Moon Jae-in.