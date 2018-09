Els magistrats dels correus polèmics no estan vinculats a les causes contra l'1-O, diu Jutges per la Democràcia

La portaveu de Jutges per la Democràcia, Montserrat Comas.

La portaveu de Jutges per la Democràcia, Montserrat Comas, ha garantit que els jutges que han desqualificant en el seu correu el moviment independentista no estan vinculats amb cap de les causes obertes pel referèndum de l'1 d'octubre. Comas ho ha assegurat en una entrevista a 'El matí de Catalunya Ràdio' explicant que ella mateixa té accés a aquests missatges inclosos en un fòrum corporatiu que inclou 5.000 magistrats.

De tots ells, la jutge assegura que només una trentena han manifestat aquestes opinions, publicades per Eldiario.es i Elmon.cat. Tot i opinar a nivell personal que el contingut dels correus és "lamentable" i que no representa l'estat d'opinió del conjunt de la judicatura catalana o espanyola, ha insistit que mai s'haurien d'haver fet públics perquè són xats privats.

A més, Comas ha volgut deixar constància que hi va haver un intent, per part d'altres jutges, que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) creés una altra línia de correu per a ells.