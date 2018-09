Rivera: «Em sembla una vergonya que en un país democràtic se celebri la sedició»

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha criticat aquest dijous la commemoració del primer aniversari dels fets del 20-s: la concentració davant el Departament d´Economia contra les detencions de càrrecs de la Generalitat que va donar peu, després, a l´empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. "A mi em sembla vergonyós que en un país democràtic se celebri la sedició", ha afirmat en una entrevista a la COPE on també ha acusat TV3 de "mofar-se" del que estava passant, i ha advertit el president espanyol, Pedro Sánchez, que "s´equivoca d´aliats".

Segons Rivera, un any després d´aquells fets, el que és "bo" és que "el nacionalisme s´ha tret la màscara" i "ens hem adonat que si seguim cedint davant el nacionalisme es carreguen Espanya" perquè "han fet un cop d´Estat" i "hi ha processos judicials oberts".

Per contra, ha dit, el que és "dolent és que hi hagi un 40 i pico per cent de la població catalana que segueix votant a partits separatistes i celebren coses com la d´avui", perquè aquell dia (20-S) hi va haver "sedició".

Rivera també ha aprofitat l´entrevista per criticar TV3, una televisió que "manipula", i ha assegurat que "sobre del cotxe de la Guàrdia Civil destrossada hi havia un reporter de TV3".

"Quan un una televisió pública de l´Estat puja sobre un cotxe destrossat de la Guàrdia Civil per mofar-se de la sedició tenim un problema evidentment", ha dit.

Segons Rivera, aquest problema també és que "s´ha admès amb normalitat que la Generalitat va contra l´Estat" i que Torra digui que "s´ha de liquidar l´Estat".

Per aquest motiu ha advertit el president espanyol, Pedro Sánchez, que "s´equivoca d´aliats". "Torra no és un aliat de l´Estat, és un adversari", mentre que Cs, el PP i els constitucionalistes "som els aliats naturals".

Segons Rivera, "el sanchisme" amb la seva "bona voluntat" el que fa és "netejar la imatge del nacionalisme, del populisme, i tirar per terra els consensos constitucionalistes".

Per contra, ha dit, Cs vol "donar la batalla" al "nacionalisme i el populisme" que són "els autèntics adversaris d´Europa".