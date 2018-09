«Era una escalada de tensió i la primera mobilització»

Treballava al programa El Suplement, de Catalunya Ràdio, sota el lideratge del popular Ricard Ustrell. És un programa de cap de setmana, però la intensitat d´aquelles hores va fer que es posessin a disposició de l´emissora i van fer dues hores de ràdio en directe, amb tres unitats mòbils, des del davant de la seu de la conselleria d´Economia. Recorda que l´entrada de la policia al departament de Junqueras i la resposta popular va suposar «una escalada de tensió, i el primer dia de gran mobilització».

En contra del que després es va escriure en l´argumentació de l´acusació que manté Jordi Cuixart, president d´Omnium, i Jordi Sànchez, aleshores president de l´ANC, a la presó, Cabra descriu l´ambient com d´«una tensió molt controlada». «No es pot parlar de festa, però sí que es van muntar un escenari des d´on es feien parlaments i alguna actuació musical». Cabra també destaca que «en tot moment hi va haver un cordó per circular per davant de la conselleria, que el feien voluntaris d´Òmnium i de l´ANC».

Tant Jordi Sànchez com Jordi Cuixart es van adreçar als concentrats, i parlaven amb agents de l´interior del departament, relata. I assegura que «es va fer tot el possible perquè la concentració estigués controlada. i estava controladíssima».

El moment en què Cuixat i Sànchez van pujar al vehicle de la Guàrdia Civil va ser per demanar que es desfés la concentració. El grup més proper a la porta de la conselleria no va sentir els missatges.