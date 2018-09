El Govern suprimirà l'impost a la generació elèctrica

El Govern espanyol suspendrà l'impost del 7% a la generació elèctrica, aprovat el 2012 per l'anterior Executiu del PP, amb l'objectiu de reduir de manera immediata la factura de la llum dels consumidors, segons va anunciar la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera.

En compareixença al Congrés dels Diputats, Ribera va assenyalar que actuar sobre els preus a través de l'impost del 7% a la generació «és la mesura més adequada i encertada per enviar un senyal per part del Govern i alleujar la factura del consumidor en un moment en què no pot ser ell qui carregui amb el pes».

La ministra va anunciar aquesta decisió, emmarcada en un paquet de mesures que s'impulsarà per l'Executiu «les pròximes setmanes» per afrontar aquesta espiral alcista del preu de l'electricitat, entre les quals també figuren la garantia de cobertura als consumidors més vulnerables, millorant el bo social elèctric i creant un nou bo per a calefacció, que preveu que estigui vigent per a aquest proper hivern.

Referent a això, Ribera va indicar que el nou bo social elèctric aprovat l'any passat pel PP, el termini per a la sol·licitud del qual va haver de ser ampliat fins al proper mes d'octubre a causa de la confusió per a la seva renovació entre els usuaris, recollia «avenços» , tot i que hi ha hagut «problemes» en la seva execució, de manera que l'objectiu és adoptar mesures que siguin aplicables «des d'ara mateix» per protegir consumidors vulnerables, com les «persones grans i les famílies monoparentals», que no quedaven coberts en el marc actual. Aquestes propostes del Govern arriben en un moment en què els preus de l'electricitat estan immersos en una espiral alcista, ja que ha augmentat l'agost i des de principi de setembre, que ha portat aquest mateix dimecres a marcar un nou màxim en el mercat majorista (75,93 euros per mWh). Aquesta mesura de baixar temporalment l'impost del 7% a la generació elèctrica a pràcticament el 0% podria tenir el suport del PP, que abans de la compareixença de la ministra havia anunciat la presentació d'una proposició de llei al Congrés en aquesta línia.

En concret, aquesta suspensió de l'impost suposarà una rebaixa en la factura de la llum per a un consumidor domèstic d'entre el 2,5% i el 4%, i al voltant del 5% o el 5,5% per al consumidor industrial, segons va indicar Ribera en declaracions a la premsa després de la compareixença.