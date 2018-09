Un home sense sostre mor després de ser agredit amb arma blanca a Barcelona

Un home sense sostre, de 57 anys i de nacionalitat espanyola ha mort despres de ser apunyalat aquest dijous a la matinada al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Pels voltants d'un quart de dues la policia ha rebut un avís segons el qual un home hauria patit una agressió i estaria greument ferit. Quan els agents han arribat al lloc dels fets han constatat que tenia ferides per arma blanca. El Servei d'Emergències Mèdiques l´ha intentat reanimar però finalment ha mort. En el moment de l'agressió, la víctima dormia amb la seva parella en uns jardins, com feien habitualment. La Divisió d´Investigació Criminal del cos s´han fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies dels fets. El Jutjat d´Instrucció en funcions de guàrdia de Barcelona ha decretat el secret de les actuacions.