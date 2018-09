La implantació de la vinyeta pot suposar un estalvi de 160 milions d'euros anuals, segons la Generalitat

El Departament de Territori i Sostenibilitat preveu estalviar 160 milions d'euros a l'any amb la implantació de la vinyeta a les carreteres catalanes, segons ha explicat aquest dijous el conseller Damià Calvet en la cloenda de les jornada del RACC "Autopistes, autovies i carreteres: futurs models de gestió", i en deu anys, ha dit, la xifra pujaria fins als 6.700 milions d'euros, entre la suma de l'estalvi i els ingressos de la vinyeta. "Una xifra equiparable amb el pressupost del Departament", ha indicat. Calvet ha explicat que els ingressos de la vinyeta es destinaran al transport públic, a la revisió de la xarxa viària i a la ambientalització de les flotes per disposar de vehicles més eficient. El conseller també contempla que la vinyeta consti d'una tarifa permanent per a residents i una altra temporal per a turistes i vehicles pesants.

Calvet –que aquest dimecres es reunirà a Madrid amb el Ministeri de Foment on entre d'altres li exposarà els beneficis de la vinyeta-, ha deixat clar que aquest és un model "susceptible d'evolucionar" i que en altres països així ha estat, com per exemple que la taxa vingui determinada pel quilometratge. El conseller ha elogiat la vinyeta perquè ha dit que és "efectiu, eficaç, senzill, eficient, segur i fàcil d'explicar". En aquest sentit, ha constat que en els darrers anys hi ha hagut una "insatisfacció ciutadana majúscula" i ha citat, per exemple, el moviment de protesta 'No vull pagar'.

El conseller també ha comentat que els ciutadans que no facin ús de les vies d'altes prestacions n'estaran exempts i ha concretat que les tarifes podran ser diàries, setmanals o mensuals i que aniran en funció de la tipologia de vehicle, ja sigui turismes, autobusos, camions o motocicletes, entre d'altres.

El conseller ha defensat el criteri de "qui contamina paga, qui usa paga" i ha comentat que "no és una ocurrència" sinó "resultat d'una reflexió profunda". "Han passat moltes coses en els darrers anys, també en finançament de les infraestructures. Apostem per un model de gestió que comportarà beneficis econòmics, socials i ambientals", ha assenyalat.

El conseller, que també ha explicat que ja té una proposta de tarifes tot i que no les ha volgut avançar, es reunirà dimecres a la tarda amb el ministre de Foment, José Luis Ábalos, i li exposarà el model pel qual aposta la Generalitat. En aquest sentit, Calvet veu receptiu als actuals responsables del Ministeri, a diferència del govern anterior, segons ha dit. "Esperem que el puguem convèncer, sabem que hi ha receptivitat", ha comentat.