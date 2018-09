L'ANC i Òmnium convoquen aquest vespre una manifestació a les portes d'Economia

L'ANC i Òmnium Cultural han convocat per a aquest dijous 20 de setembre a les 19.30 hores una concentració per reivindicar el primer aniversari de la protesta que va portar a la presó a Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.

S'ha convocat a la confluència de la Gran Via amb Rambla Catalunya amb el lema 'Hi vam ser i hi tornarem a ser. No ens aturarem! '. L'acte donarà un "protagonisme dominant" als dos líders sobiranistes, segons han informat les entitats.

El lloc triat és davant de la Conselleria d'Economia, on el 20 de setembre de 2017 es va realitzar un concentració de protesta contra les detencions d'alts càrrecs de la Generalitat vinculats a l'1-O mentre dins s'estava produint un registre de la Guàrdia Civil.

La concentració de fa un any va acabar amb Cuixart --president de Òmnium-- i Sànchez --llavors líder de l'ANC i ara de JxCat al Parlament-- declarant davant l'Audiència Nacional, que va dictar presó preventiva acusats del delicte de rebel·lió.

Les dues entitats independentistes defensen que és un "empresonament injust" i que la protesta d'aquell dia va ser una manifestació en tot moment pacífica que es va circumscriure a la llibertat d'expressió.

Torra, Aragonès i consellers

Fonts del Govern consultades per Europa Press han explicat que l'acte comptarà amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident, Pere Aragonès, i altres consellers que volen solidaritzar-se amb els presos i reivindicar la protesta d'ara fa un any.

Les mateixes fonts assenyalen que el president estarà aquest dijous a l'acte per reivindicar "la valentia, el coratge i el lideratge pacífic i democràtic" dels dos líders empresonats, i considera que les detencions que van motivar la protesta van ser una agressió a la democràcia ia les institucions catalanes.

El Govern exposa que aquest dijous serà "l'inici també de moltes coses", en al·lusió al fet que en les pròximes setmanes se celebraran altres mobilitzacions per recordar el primer any de la tardor polític que es va viure el 2017 a Catalunya --referéndum, declaració d'independència -.