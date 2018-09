Milers de persones tornen a ocupar la cruïlla de Gran Via amb la Rambla, un any després

Crits de «Llibrertat» ressonen amb força aquest vespre a la confluència de Gran Via amb Rambla Catalunya de Barcelona on milers de persones segueixen la crida de l'ANC i Òmnium Cultural i prenen part en una concentració per recordar el primer aniversari de la protesta que va portar a la presó a Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.

Convocada a 2/4 de 8 -tot i que a les 7 ja hi havia una munió reunida-, la concentració té per lema «Hi vam ser i hi tornarem a ser. No ens aturarem!» i els organitzadors volen que el protagonisme sigui per als dos líders sobiranistes. Per aquest motiu dues grans pancartes grogues amb les fotos de Cuixart i Sànchez presideixen el punt central de la protesta.

El lloc triat és davant de la Conselleria d'Economia, on el 20 de setembre de 2017 es va realitzar un concentració de protesta contra les detencions d'alts càrrecs de la Generalitat vinculats a l'1-O mentre dins s'estava produint un registre de la Guàrdia Civil. Aquest dijous, un any després, la cruïlla ha tornat a quedar plena de gent.

Torra i Torrent, entre els manifestants



Quim Torra, president de la Generalitat, i Roger Torrent, president del Parlament, encapçalen la llarga llista d'autoritats que són presents a la protesta. També hi són el vicepresident, Pere Aragonès, i altres consellers que volen solidaritzar-se amb els presos i reivindicar la protesta d'ara fa un any.

El Govern apunta que aquest dijous serà "l'inici també de moltes coses", en al·lusió al fet que en les pròximes setmanes se celebraran altres mobilitzacions per recordar el primer any de la tardor polític que es va viure el 2017 a Catalunya.