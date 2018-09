Manifestació a Barcelona: Milers de persones tornen a ocupar la cruïlla de Gran Via amb la Rambla, un any després

Crits de «Llibrertat» han ressonat amb força aquest vespre de dijous a la confluència de Gran Via amb Rambla Catalunya de Barcelona on milers de persones s'han aplegat seguint la crida de l'ANC i Òmnium Cultural per recordar el primer aniversari de la protesta que va portar a la presó a Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.

Convocada a 2/4 de 8 -tot i que a les 7 ja hi havia una munió reunida-, la concentració tenia per lema «Hi vam ser i hi tornarem a ser. No ens aturarem!» i els organitzadors han volgut que el protagonisme fos per als dos líders sobiranistes, ara interns al centre penitenciàri de Lledoners, juntament amb Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull. Per aquest motiu dues grans pancartes grogues amb les fotos de Cuixart i Sànchez han presidit el punt central de la protesta.

El lloc triat ha estat davant de la Conselleria d'Economia, on el 20 de setembre del 2017 va tenir lloc una manifestació de protesta massiva contra les detencions d'alts càrrecs de la Generalitat vinculats a l'1-O mentre dins s'estava produint un registre de la Guàrdia Civil. Aquest dijous, un any després, la cruïlla ha tornat a quedar plena de gent. I a les portes de la Conselleria s'han acumulat una pila de post-it amb missatges escrits per ciutadans anònims i també un dels 'Jordis', enganxat per la dona de Cuixart, Txell Bonet. Al seu voltant, una marea de gent, senyeres, estelades i crits de «Llibertat, presos polítics» i «independència».

Torra i Torrent, entre els manifestants



Quim Torra, president de la Generalitat, i Roger Torrent, president del Parlament, han encapçalat la llista d'autoritats presents a la protesta. També hi ha acudit el vicepresident, Pere Aragonès, i altres consellers que han volgut solidaritzar-se amb els presos i reivindicar la protesta d'ara fa un any. El Govern apunta que aquest dijous ha estat "l'inici també de moltes coses", en al·lusió al fet que en les pròximes setmanes se celebraran altres mobilitzacions per recordar el primer any de la tardor polític que es va viure el 2017 a Catalunya.

Els Jordis: «Gràcies per ser-hi»



L'actor Pep Planas ha conduït l'acte des de l'escenari i poc abans de 3/4 de 8 ha començat a sonar la música, amb la interpretació per part de Paula Valls de «Que tinguem sort», de Lluis Llach, mentre que Pau Alabajos ha cantant, recordant que fa un any era allà mateix, «Utòpics, idealistes, ingenus». Tot això abans que Ada Parellada i David Fernández hagin posat veu a les cartes escrites per Sànchez i Cuixart des de la presó. «Nosaltres no podem ser com ells, no volem ser com ells», «Aquella nit vam saber que votaríem» i «Gràcies per ser-hi» són algunes de les frases que han pronunciat. Ambdós veuen l'arxivament de la causa o l'absolució com «l'única sortida justa» del seu «embolic judicial» i han demanat ajuda per explicar que no hi ha delicte en la seva causa ja que «no hi va haver violència», tal com defensen en l'escrit.

Més contundents han estat el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, i la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie. Mauri ha recordat que «Aquí -en aquesta cruïlla fa un any- va néixer l'esperit de l'1-O, la comunió del 3 d'octubre. Vam saber que junts som molt forts» i ha fet una crida: «Davant aquest cop d'Estat en tota regla: serenitat, coratge i al carrer», i un prec: «Tornem a actuar junts per defensar la dignitat d'aquest poble; no traguem valor a tot el que hem fet».

Paluzie, per la seva banda, ha afirmat que «l'1-O vam demostrar que som capaços de guanyar-los» i ha fet referència a la filtració dels missatges de jutges espanyols criticant i mofant-se dels independentistes: «ara ja sabem que tenen jutges de la seva part», ha dit, per reblar-ho amb un contundent «només tenen el poder, però no a la justícia, la veritat i la democràcia».

El cantant de La Pegatina, Adrià Salas, ha tancat l'acte, tot i que un nombrós número de persones s'ha quedat davant la seu d'Economia per seguir la protesta.