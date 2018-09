Els populars forcen Sánchez a donar explicacions al Senat per la seva tesi

El Partit Popular va confirmar ahir que forçarà la compareixença del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, al Senat per tal que doni explicacions sobre la seva tesi doctoral.

La petició de compariexença la va registrar ahir al matí el grup popular al Senat, després que Plag-Scan fes públic un comunicat en què assegura que, segons el seu mètode de detecció de plagis, el percentatge que registra la tesi doctoral de Sánchez és del 21% i no del 0,96%, tal com va dir la Moncloa.

En la seva petició de compareixença, els populars exigeixen la celebració d'un ple monogràfic a la cambra alta «per tal d'informar sobre les sospites de plagi a la tesi doctoral del president del Govern i dels dubtes sobre la seva autoria».

La majoria absoluta que el Partit Popular té a la cambra alta obliga el cap de l'Executiu espanyol a donar explicacions després que dimarts passat els socis parlamentaris de l'Executiu s'oposessin a la seva compareixença per aquest mateix motiu al Congrés dels Diputats. Els populars pensaven esperar per tornar a sol·licitar-la, però finalment han optat per forçar-la ja al Senat, després de les últimes novetats.

Des que la setmana passada Albert Rivera va posar en dubte la tesi doctoral del president del Govern espanyol, el Partit Popular s'ha sumat a aquesta estratègia i demana, igual que Ciutadans, la compareixença, malgrat que Sánchez va acabar fent públic el treball que fins aleshores havia donat l'ordre de mantenir sense publicar.

Per part seva, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va exigir al Govern espanyol que publiqui l'informe antiplagi elaborat amb un programa informàtic de l'empresa PlagScan sobre el contingut de la tesi doctoral del cap de l'Executiu i va assenyalar que «tot apunta a que hi ha un frau».

PlagScan «ha denunciat que s'ha manipulat el resultat» de l'anàlisi, de manera que «demanem al Govern que faci públic l'informe», va assenyalar el líder de Ciutadans, que vol saber «com ha arribat l'Executiu a aquest resultat» del 0,96%.

En el cas que el resultat real fos del 21%, tal com demostra l'empresa esmentada, segons assegura Ciutadans, Sánchez hauria fet quelcom «il·legal» amb la seva tesi i, per tant, «no podria ser doctor». Rivera va explicar que el cap de l'Executiu espanyol «va afusellar documents» de ministeris i va dir que la tesi era pública quan encara no ho era.