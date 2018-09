PP i Cs asseguren que aturaran l'argúcia del Govern per eliminar el veto del Senat

n PP i Cs van assegurar que intentaran aturar la manera com el Govern ha volgut eliminar el veto del Senat per poder aprovar la nova senda de dèficit i de deute, mentre que ERC va advertir al president del Govern que la negociació dels pressupostos va lligada a la solució del conflicte sobiranista.

Així, el president de Cs, Albert Rivera, va afirmar que el seu grup pretén frenar al Congrés la «martingala» amb la qual el PSOE busca evitar el veto del Senat i, per tant, proposar uns pressupostos per al 2019. Rivera va qualificar de «frau de llei, escàndol i abús» que el PSOE hagi inclòs una esmena en una proposició de llei sobre violència masclista per buscar la modificació de la Llei d'estabilitat pressupostària i així acabar amb el veto irreversible del Senat a la sendera de dèficit. «Sánchez no té escrúpols», va denunciar el líder de Ciutadans, després de criticar que el Govern socialista hagi introduït «una esmena inconstitucional per la porta de darrere» utilitzant per a això «una causa tan important, sensible i transversal» com la violència de gènere, per tal de «carregar-se amb un cop de ploma una de les cambres». Rivera va demanar al PSOE que, «si li queda una mica de dignitat, retiri l'esmena» i que Sánchez «no avergonyeixi més les institucions» i deixi de «perjudicar la seva credibilitat». «Els procediments es respecten», va destacar. Davant la manca de resposta del PSOE, Cs va presentar un escrit a la Mesa de la Comissió de Justícia perquè no admeti l'esmena. En aquest escrit, el portaveu de Cs a la comissió i vicepresident primer del Congrés, Nacho Prendes, argumenta que la proposició de llei sobre mesures urgents del pacte d'estat en matèria de violència de gènere, que modifica la Llei orgànica del poder judicial, «no té res a veure amb la matèria que el grup socialista pretén modificar» a través de la seva esmena, que, a més, «contravé la doctrina constitucional».

Paral·lelament, el president del PP, Pablo Casado, està «convençut» que el grup popular aconseguirà evitar l'«argúcia jurídica» del Govern per anul·lar el veto del Senat al sostre de despesa, que, segons va dir, és «inconstitucional». El PP va avançar que utilitzarà tots els mecanismes que li permeti el reglament del Congrés per intentar frenar la tramitació de l'esmena introduïda pel PSOE.

«Estic convençut ques s'evitarà perquè és inconstitucional. El Tribunal Constitucional ha dit sis vegades que aquest tipus de maniobres són argúcies jurídiques i en aquest cas hi ha un filibusterisme clar per evitar el Senat», va afirmar, tot afegint que l'actuació del PSOE «no té encaix» a l'ordenament jurídic.

Per part seva, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, va condicionar el suport d'ERC als pressupostos de l'Estat a l'alliberament dels polítics presos. En un dinar organitzat per la Cambra de Barcelona, Aragonès va concretar que la situació política de Catalunya no es podrà «començar a normalitzar» fins que els polítics presos puguin tornar a la taula de negociació. «No pots tenir una taula de negociació on per una banda hi ha l'Estat i per l'altra una cadira que està a Lledoners, Brussel·les o Ginebra», va comentar. Per això, va assenyalar que si Sánchz els demana suport «caldrà avançar amb les dues qüestions en paral·lel».