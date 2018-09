Salut eleva la inversió del 2018 fins al màxim històric de 10.420 euros

El Departament de Salut acabarà el 2018 amb la despesa més alta de la història, arribant als 10.420 MEUR. Així ho ha anunciat la consellera Alba Vergés en la seva compareixença davant la comissió de Salut per fer balanç dels 100 dies al capdavant del Departament.

Al pressupost d'enguany , que era de 8.876 euros, s'hi sumen 1.500 MEUR. Tot i aquest augment, Vergés ha reconegut que aquesta xifra no permet tampoc recuperar tot ''el que s'ha anat perdent durant els anys de crisi brutal'', tant en l'atenció com en les condicions dels professionals.

Per això, Vergés ha tornat a denunciar ''l'infrafinançament crònic'' del sector i n'ha culpat que la recuperació econòmica no es pugui traduir, a Catalunya, en una millora de la despesa per als serveis públics.