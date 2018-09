El TC accepta un recurs de Gabriel i Boya contra la investigació del TS

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha acordat de forma unànime admetre sengles recursos d'empara presentats per les exdiputades de la CUP en el Parlament de Catalunya, la sallentina Anna Gabriel i Mireia Boya, que li permetran aclarir doctrina sobre la competència del Tribunal Suprem per conèixer la causa especial per la qual se'ls investiga per delictes de rebel·lió, sedició i malversació.

En la interlocutòria donada a conèixer aquest dimecres, el Tribunal de Garanties explica que en els recursos concorre «especial transcendència constitucional atès que plantegen un problema o afecta a una faceta d'un dret fonamental sobre el qual no hi ha doctrina en aquest Tribunal» i perquè els recursos «poden donar ocasió al Tribunal per aclarir o canviar la seva doctrina com a conseqüència d'un procés de reflexió interna».