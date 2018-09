Torra: «No hi ha seguretat jurídica per als independentistes a l'Estat»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha volgut aquest dijous reaccionar amb contundència davant els missatges de jutges del sistema judicial espanyol que, segons han publicat 'eldiario.es' i 'elmón.cat' haurien desqualificat el moviment independentista des d'un correu oficial del Consell General del Poder Judicial.



En una declaració institucional des del Palau de la Generalitat, el president ha considerat que són "uns fets gravíssims" i ha exigit la "dimissió immediata" del president del CGPJ per aquests correus.



De la mateixa manera, ha reclamat al cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, "una acció contundent" i que la Fiscalia General de l'Estat iniciï una investigació pels missatges. A més, ha anunciat que reclamarà a la UE que "actuï" també, en considera que aquests correus demostren que "no hi ha seguretat jurídica per als independentistes" dins l'Estat espanyol.