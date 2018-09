Detingut un menor tutelat acusat d'abusar d'una noia en un alberg de Coma-ruga

Els Mossos d´Esquadra han detingut un menor tutelat per la Generalitat per un delicte contra la llibertat sexual contra una altra menor, segons ha avançat la Cadena SER i han confirmat a l´ACN fonts policials. Els fets es van produir cap a les nou de la nit de dimecres passat a l'alberg Santa Maria del Mar de Coma-ruga (El Vendrell). L'arrestat és un menor estranger no acompanyat (MENA) que s'allotjava, juntament amb més joves, en aquest centre gestionat per l´Agència Catalana de Joventut. El menor hauria fet tocaments a una noia que té menys de setze anys. En els fets també s´hi va veure implicat un altre noi que en té menys de catorze i que, per tant, és inimputable.

La víctima formava part d´un grup de joves estrangers que estava de colònies en aquest alberg de Coma-ruga. La noia va denunciar els fets als Mossos d´Esquadra, per la qual cosa els agents van arrestar el menor.

Posteriorment, la policia va lliurar les diligències al jutjat de guàrdia del Vendrell, el qual ha acordat sotmetre el denunciat a una prova radiològica del canell per determinar-ne l'edat.

Poder esclarir si el noi és menor o major de 16 anys determinarà el grau de l'acusació i la condemna que pugui recaure sobre ell.