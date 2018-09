La fiscalia no veu indicis per investigar el vicepresident Aragonès per desobediència

La Fiscalia Superior de Catalunya no veu de moment indicis suficients d'un possible delicte de desobediència contra el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i per això insta el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a no investigar-lo encara. En canvi, sí que veu prou indicis contra el diputat al Parlament Josep Maria Jové, investigat fins ara al Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, però que és aforat i per tant el seu cas hauria de recaure al TSJC.