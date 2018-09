Investiguen el magistrat que va criticar les càrregues policials de l'1-O

Un jutge de Barcelona investiga per un delicte d'injúries als cossos i forces de seguretat Federico Vidal, el magistrat de Barcelona que va titllar de «terrorisme policial» les càrregues de l'1-O en el xat del correu corporatiu oficial del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Segons fonts jurídiques, el titular del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, el mateix que indaga els preparatius del referèndum de l'1-O, ha obert una investigació a Vidal arran de la denúncia que la Fiscalia li va presentar el mes de maig passat contra el jutge per injúries i que li va correspondre per repartiment.

Vidal, titular del jutjat contenciós administratiu número 17 de Barcelona, va ser expedientat pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i sancionat amb 600 euros, per publicar uns comentaris relatius a l'actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per impedir l'1-O, en un fòrum de jutges en línia, a través del seu compte oficial.

En el seu missatge en l'esmentat xat, el magistrat hi assenyalava: «Ningú té res a dir sobre terrorisme policial, que sí que patim a Catalu-nya? Ni sobre els 890 ferits que han provocat els terroristes uniformats? Ni sobre els 2,3 milions de persones que s'han vist coaccionades, insultades i menyspreades per voler votar?».