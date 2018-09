L'independentisme es concentra de nou a la seu d'Economia, un any després

Milers de persones es van concentrar davant la conselleria d'Economia ahir al vespre, per commemorar els fets del 20 de setembre del 2017. L'independentisme va secundar la mobilització de l'ANC i Òmnium sota el lema «No ens aturarem!», un any després dels escorcolls a diverses conselleries i l'intent d'entrar a la seu de la CUP. Els manifestants van reclamar l'alliberament dels «presos polítics», especialment de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

La justícia va apuntar als Jordis com els incitadors de les concentracions del 20-S a Economia i, per tant, els causants que s'impedís a la secretària judicial i la Guàrdia Civil, en l'operació Anubis, sortir amb normalitat després dels escorcolls a la recerca de material i informació de l'1-O. La gent va rebre el president Quim Torra a la cruïlla entre Gran Via i Rambla Catalunya amb crits de «ni un pas enrere», en referència al Govern. A la concentració -a la qual van assistir els tinents d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona Gerardo Pisarello i Jaume Asens- hi van predominar les estelades i pancartes que reclamaven l'alliberament dels «presos polítics» i els «exiliats». Els crits de «llibertat», «independència» i «fora la justícia espanyola» van ser els predominants en la mobilització. L'acte va començar poc després de 2/4 de 8 del vespre amb els missatges d'àudio dels dos Jordis, previs al seu empresonament. Tot seguit, Paula Vall va interpretar la cançó Que tinguem sort de Lluís Llach. Just després a l'escenari es va projectar un vídeo de diverses personalitats com la portaveu del Govern, Elsa Artadi; el vicepresident, Pere Aragonès; els mateixos Llach i Asens; i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya. L'actor Pep Planas va conduir l'acte des de l'escenari i també va tenir paraules per a tots els presos i «exiliats», mencions que van arrencar un cop més el clam de «llibertat» entre els concentrats. Tot seguit es va projectar un vídeo amb imatges de Sànchez i Cuixart, just abans que l'exparlamentari cupaire David Fernàndez i la cuinera Ada Parellada llegissin una carta dels Jordis, escrita a Lledoners, en què asseguren que veuen l'absolució com l'única sentència «justa» i demanen ajuda per explicar que no hi ha delicte. En un dels moments més emocionants, els concentrats van esclatar a cridar «llibertat» i «independència».

El president Torra va enviar l'agraïment als Jordis, i va assegurar que «haurien de ser en l'acte de celebració del primer aniversari que els catalans van sortir al carrer a defensar les institucions». «Estem amb ells. El que ha passat amb els Jordis és una indecència més del que hem hagut de suportar durant aquest any», va denunciar. L'expresident Carles Puigdemont va fer una crida a «plantar-se» davant la «repressió i l'autoritarisme» i a estar «mobilitzats i decidits» per «defensar al carrer les llibertats fonamentals», però «mantenint la serenitat i el compromís de la no-violència».