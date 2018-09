May titlla d'«inacceptable» que els 27 rebutgin la seva proposta de Brexit

La primera ministra britànica, Theresa May, ha avisat aquest divendres a la Unió Europea que no anul·larà els resultats del referèndum del Brexit perquè això "amenaça" la "democràcia" al Regne Unit. En un discurs després que els 27 rebutgessin dijous el seu pla pel Brexit, May ha dit que és "inacceptable" que els seus encara socis bloquegin la seva proposta "sense explicacions detallades ni contrapropostes". "Negar la legitimitat del referèndum o frustrar el seu resultat amenaça la nostra democràcia", ha dit May, que ha demanat un "compromís seriós" per resoldre els "dos grans problemes" de les negociacions: Irlanda i la relació econòmica entre la UE i el Regne Unit post-Brexit.

"El referèndum va ser l'exercici democràtic més gran que ha fet aquest país", ha dit la primera ministra britànica, que s'ha compromès a treballar "dia i nit" per aconseguir "un acord que permeti al Regne Unit marxar de la UE".

"Ningú vol un bon acord més que jo", ha dit May, que tot i això ha advertit que "la UE ha de tenir clar" que ni es farà enrere en el Brexit ni "trencarà" el seu país, en una referència a la situació amb Irlanda.

De fet, la relació comercial entre la UE i Londres i el cas d'Irlanda són els dos temes més espinosos que bloquegen les negociacions. Segons May, les parts estan "a una gran distància".

Brussel·les proposa a Londres que el Regne Unit es quedi al mercat únic o que adopti un acord de lliure comerç, però per May, la primera opció convertiria el referèndum en "una broma" i la segona forçaria la imposició d'una frontera entre Irlanda del Nord i Irlanda.

La resposta de Tusk



El president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha assegurat que "un acord bo per a tothom" sobre el Brexit "encara és possible". En un comunicat, Tusk ha dit que els 27 han "estudiat" la proposta Chequers de la primer ministra May amb "tota la seriositat". Segons ell, les idees són un "pas en la direcció correcta" especialment en matèria de cooperació en seguretat i política exterior. Però la UE no vol acceptar els plantejaments britànics en matèria comercial i pel que fa a Irlanda. I May tampoc accepta els que fa la UE.

Tusk ha dit que l'actitud del Regne Unit durant la darrera cimera de caps d'estat i de govern, a Salzburg, va ser "dura" i no permetia assolir "compromisos". Amb tot, encara és optimista: "Tot entenent la lògica de les negociacions, segueixo convençut que un acord bo per a tots encara és possible", ha destacat.