Un mes a la presó després que l'identifiquessin en una roda de reconeixement en la que feia de figurant

Un veí de Girona ha estat un mes a la presó després que dos testimonis l'identifiquessin en una roda de reconeixement en la que feia de figurant. Els fets es remunten a la matinada del 19 d'agost quan els Mossos d'Esquadra van detenir tres joves per, suposadament, fer tocaments a una noia a l'interior d'una discoteca del centre de la ciutat i barallar-se amb un jove que s'hi va interposar per defensar-la. L'endemà de les detencions, quan els sospitosos passaven a disposició judicial, el seu germà va anar fins als Jutjats de Girona per interessar-se per la seva situació. Allà, els Mossos d'Esquadra li van demanar si podia participar com a figurant a una roda de reconeixement. El problema va arribar quan la víctima i el seu germà el van identificar "sense cap gènere de dubte" com un dels autors.

El cas que ha acabat amb aquest jove a la presó durant un mes va tenir lloc la matinada del 19 d'agost. Cap a dos quarts de sis, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís d'una baralla a l'exterior d'una discoteca del centre de Girona.

Quan els agents van arribar al lloc, van interceptar i arrestar tres sospitosos, tots ells germans. Segons fonts policials, els detinguts haurien fet tocaments a una noia i, després, haurien colpejat un jove que s'hi va interposar per defensar-la. Les mateixes fonts indiquen que l'agredit va resultar ferit i el van haver de traslladar a l'hospital Trueta de Girona. Els Mossos atribueixen als arrestats delictes de lesions i agressió sexual.

Els detinguts van passar l'endemà a disposició del Jutjat d'instrucció 2 de Girona en funcions de guàrdia. Un altre germà dels detinguts va anar fins als Jutjats de Girona per interessar-se per la situació dels sospitosos. Allà, segons recull la interlocutòria, els Mossos d'Esquadra li van proposar que participés com a figurant en una roda de reconeixement i el jove va acceptar.

El problema va arribar quan tant la noia com el seu germà el van reconèixer "sense cap gènere de dubte" com un dels agressors. Aleshores, els Mossos el van detenir. Tot i que en seu judicial el detingut va assegurar que aquella nit no havia sortit de festa amb els seus germans i que havia estat a casa amb la dona, la titular del Jutjat el va enviar a presó.

La defensa, exercida pel lletrat Carles Monguilod, va interposar recurs i ara l'Audiència de Girona ha ordenat deixar-lo en llibertat. La interlocutòria de la secció tercera afirma que, en aquest moment processal, "no existeixen indicis racionals de criminalitat de la participació del recurrent en els fets que se li atribueixen".

A més, l'Audiència de Girona subratlla que una roda de reconeixement d'un sospitós s'ha de fer en presència d'advocat, un fet que no es va produir en el cas d'aquest jove perquè hi va participar voluntàriament com a figurant. "No només no estava assistit per cap advocat, sinó que ni tan sols el procediment es dirigia contra ell", assenyala l'Audiència.

Per això, l'Audiència de Girona estima el recurs d'apel·lació interposat per Monguilod i ha acordat aquest 19 de setembre deixar el detingut en llibertat provisional. El tribunal, però, també indica que tot i que no es pot atorgar a la roda de reconeixement "cap valor" incriminatori, sí que pot servir com a "mera denúncia" per continuar investigant si realment l'arrestat era al lloc dels fets o, com assegura, va passar la nit a casa amb la seva parella.