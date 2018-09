Nous missatges de jutges a través del xat comparen Puigdemont amb un «violador»

Jutges i magistrats d'arreu de l'Estat han criticat severament la decisió del tribunal d'Schleswig-Holstein de no extradir l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, a través del correu corporatiu del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Entre els missatges, que ha publicat aquest divendres 'eldiario.es i 'elmon.cat', els jutges lamenten que la Justícia alemanya tracti l'Estat espanyol com si es fos un país "bananer" i alguns d'ells proposen venjar-se del país europeu reclamant informació sobre el compliment de drets humans per part dels funcionaris alemanys, "tenint en compte la seva història". En un dels xats, un magistrat arriba a comparar els "delictes" que, segons opinen, ha comès l'expresident amb una violació.

Després de la primera negativa alemanya a la rebel·lió del 5 d'abril, un magistrat que exerceix a Catalunya obre un debat al xat tot afirmant: "seria interessant saber que dirien els alemanys si fos a l'inrevés, és a dir, que un Tribunal espanyol hagués acordat el mateix que l'Audiència Territorial alemanya en un afer similar". En un dels missatges de resposta, apareix un text d'una magistrada d'Andalusia, que es queixa que els alemanys "volen imposar la seva jurisprudència sobre la violència" i no la correspondència de les figures jurídiques d'un i altre país.

La majoria dels magistrats consideren que és un error que Alemanya no hagi extradit l'expresident. Un altre missatge lamenta que els alemanys no considerin la "violència" del procés amb "prou entitat per justificar el delicte d'alta traïció, quan podria ser constitutiu d'una temptativa d'alta traïció". "Si la violència colpista és capaç de doblegar al poder legítim és que ha triomfat la rebel·lió i en aquesta tessitura em sembla que serà una mica difícil el que es jutgi als rebels... Vaja aquí hi ha alguna cosa que fa mal a la raó", s'exclama l'autor del mateix correu.

En aquesta línia, una jutgessa de Múrcia i un magistrat també retreuen que Alemanya demanés informes sobre els estats de les presons a l'Estat espanyol i algunes "xorrades més". "Ens ho exigeixen com si fóssim un país bananer", es queixen ambdós, que s'uneixen a la crítica general a la decisió de deixar Puigdemont en llibertat provisional aquell 5 d'abril.

I és que el revés judicial alemany és el més comentat en els dies posteriors a la decisió. En un missatge del 7 d'abril un jutge demostra la seva indignació: "el problema simplement és que el delicte està tipificat de manera diferent a Alemanya que a Espanya, amb la qual cosa no concorre la doble tipificació", afirma un magistrat que il·lustra la seva afirmació tot dient: "és el mateix que, si per exemple, en un delicte de violació no s'hagués introduït el penis sinó un objecte a la vagina de la violada". Així mateix, continua: "però això no significa que l'abusador sexual no sigui un fill de puta, malgrat que no pugui ser extradit, ni que hagi trencat el sistema".