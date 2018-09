Pablo Iglesias proposa un referèndum per decidir sobre la prohibició dels toros

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha proposat aquest divendres la celebració d'un referèndum perquè siguin els espanyols els que decideixin sobre el futur de les corridas de toros, davant la "complexitat" que comporta, al seu judici, aquest assumpte.

Així ho ha assegurat en una entrevista en Telecinco, recollida per Europa Press, en la qual ha admès que encara que a ell no li agraden els toros, també és conscient que "no es poden prohibir per decret". "Però estaria ben preguntar-ho a la gent", ha suggerit.

Després de recordar que el que sí defensa la seva formació és que es deixi de subvencionar amb diners públics les curses de braus, Iglesias ha afegit que, a més, es podria "democratitzar" aquest debat, i preguntar als espanyols per la seva opinió.

En aquest sentit, ha apostat per "preguntar als ciutadans als seus pobles o en determinats territoris o, per què no, un dia a Espanya, si la majoria vol toros o no els vol".

D'altra banda, preguntat sobre la seva opinió sobre la caça, Iglesias també ha reconegut que a ell no li agrada, però "que no es pot prohibir així com així", perquè també "és una cosa complexa". "Però a mi no m'agrada disparar animals", ha postil·lat.