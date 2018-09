El Síndic demana a les administracions que habilitin espais per a menors estrangers

El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha demanat «a totes les administracions implicades», incloent-hi totes les conselleries, els ajuntaments i l'Estat, que cedeixin espais alternatius per garantir l'atenció d'adolescents migrants no acompanyats davant la falta de recursos. Les administracions «disposen d'espais que, de manera excepcional, poden cedir a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia)», va afirmar ahir en un comunicat, després que menors hagin dormit aquesta setmana en comissaries durant les identificacions perquè el centre de primer acolliment que tenien assignat estava ple. Sobre la comunicació enviada per la Dgaia als centres que ho indicava, el síndic «qüestiona la idoneïtat d'atendre durant hores els adolescents nouvinguts no acompanyats en comissaries dels Mossos».