El temple de la Sagrada Família serà l'edifici més alt de Barcelona el 2022

Les obres de construcció de la Sagrada Família entren a la recta final amb l'aixecament de la torre de Jesucrist, que es començarà a alçar l'octubre i que, amb una altura de 172,5 metres, serà l'edifici més alt de Barcelona, quan acabi d'erigir-se el 2022.

L'arquitecte director del temple de la Sagrada Família, Jordi Faulí, va explicar ahir durant la presentació de l'estat de les obres de la Sagrada Família que la «previsió és que la construcció de la torre, que culminarà l'aixecament de les sis torres centrals, acabi el 2022 amb la coronació de la creu».

La torre, que tindrà dotze nivells, tindrà un primer espai interior de 60 metres d'altura on s'ubicaran una escala de cargol de pedra i el centre de la qual permetrà el pas d'un ascensor «amb estructura mínima i tancament de vidre, que permetrà admirar l'interior de la torre», el recorregut total del qual, des del nivell del terra fins a un mirador, serà de 144 metres, va explicar Faulí. Aquest primer espai estarà decorat amb 12 escenes sobre els evangelistes, el firmament i l'univers i el seu cromatisme tindrà en compte els colors de la resta de les torres.

A falta de descripcions concretes de Gaudí sobre com havia de ser l'interior de la torre i partint que l'estructura «permet tenir espais lliures», la comissió artística del temple ha decidit quins elements es poden incloure com a ornamentació, seguint la premissa de Jesucrist «Jo sóc el camí, la veritat i la vida», va explicar Faulí. L'arquitecte director va assenyalar que ara «sabem els conceptes, però de moment està per definir si els elements decoratius seran pictòrics o estàtues». De la seva banda, el president delegat de la Sagrada Família, Esteve Camps, va explicar que estan acabades 8 de les 18 torres que formen el conjunt arquitectònic, que s'ha construït en un 70% i la finalització del qual està prevista en la seva totalitat per a l'any 2026.

El conjunt de les 18 torres serà «plàsticament extraordinari», segons Faulí, que va afegir que el «pròxim moment memorable serà cap al 2022, quan es culminin les sis torres centrals, que donaran una gran expressió de verticalitat a l'edifici».

El 2018 ha seguit la construcció de les torres dels Evangelistes, que arriben als 90 metres d'altura, i en els últims mesos s'han col·locat els 4 ponts que les connecten amb la torre de Jesucrist.