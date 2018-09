Alfred Bosch s'acomiada amb «dolor» però demana «abraçar» Ernest Maragall per a l'alcaldia de Barcelona

El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, va anunciar ahir davant de la militància la seva renúncia a ser el candidat a l'alcaldia el 2019 i va demanar donar suport al conseller d'Acció Exterior de la Generalitat: «Vull demanar que abracem tots l'Ernest Maragall com a aposta guanyadora».

Davant l'Assemblea de Barcelona del partit, va criticar la situació de la ciutat i va assegurar que el Govern d'Ada Colau ha estat una decepció, per la qual cosa reivindica «una candidatura encara millor, i ara mateix aquest candidat millor existeix i és Ernest Maragall». Del conselller en va destacar el seu coneixement de la ciutat, el seu pas pel consistori com a regidor i que «porta el cognom del millor alcalde, sense cap qüestionament, que ha tingut la ciutat: el seu germà Pasqual Maragall».

Bosch, regidor des del 2015, va guanyar al maig el procés de primàries d'ERC per encapçalar la llista a les municipals de 2019 com a únic candidat que optava a alcaldable, però amb el discurs d'aquest divendres oficialitza la seva renúncia a la cursa per Barcelona.

Després de passar pel Congrés, on va entrar-hi el 2011, va vèncer l'actual secretari d'Igualtat del Govern, Oriol Amorós, en les primàries per a la llista republicana a Barcelona en els comicis de 2015, en els quals ERC va ser la quarta força amb cinc un total de regidors.