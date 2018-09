La fiscalia del Suprem, en contra d'investigar Casado pel seu màster

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha informat en contra de l'obertura d'una causa penal al president del PP, Pablo Casado, pels delictes de prevaricació i suborn impropi relacionat amb el títol del màster que va cursar a la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid (URJC ) en el curs acadèmic 2008-2009. Considera que els indicis de prevaricació «no són prou consistents ni aporten un nivell suficient de solidesa», mentre que el presumpte suborn hauria prescrit. El Govern central ha recordat al seu torn que «no dona ordres a la Fiscalia».

La Sala Penal del Tribunal Suprem va preguntar al Ministeri Públic el dia 13 passat si compartia els indicis de delictes que va assenyalar en la seva exposició raonada la jutge que va iniciar la causa, la titular del Jutjat d'Instrucció número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel.

En el seu informe, de 8 pàgines, la Fiscalia respon de manera contundent que els indicis en què es basa aquesta exposició raonada «no són prou consistents ni aporten un nivell suficient de solidesa que permeti aconsellar l'obertura d'un procediment, que seria merament prospectiu, perquè no hi ha indicis incontestables de l'existència de responsabilitat penal per part de l'aforat, ni queda acreditat de cap manera, ni tan sols indiciària, que hi hagués concert del senyor Casado Blanco amb qualsevol dels altres investigats». La Fiscalia tampoc troba en l'exposició raonada cap dada que avali, ni tan sols de manera indiciària -almenys en relació amb l'aforat-, l'existència d'un concert previ de l'exdirector de l'Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde, principal investigat en el procediment que s'instrueix al jutjat ordinari, de manera que es parla en l'exposició raonada d'«un grup d'alumnes escollits» per matricular-se al màster.

A més d'afirmar que no s'acredita de cap manera el concert de Casado amb el responsable del centre educatiu, la fiscalia afegeix que tampoc no hi ha indicis que Álvarez Conde s'encarregués de garantir l'obtenció de la resta de crèdits sense que el líder del PP «fes res».

D'altra banda, i en relació amb el suborn impropi, el fiscal adverteix que la pena assenyalada per aquest delicte implicaria la ineludible prescripció del mateix, i que només tindria transcendència penal si hi hagués un concurs medial amb el de prevaricació administrativa.