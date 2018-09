La fiscalia no veu indicis suficients per imputar Aragonès per l'1-O

La Fiscalia de Catalunya no veu, de moment, suficients indicis que permetin imputar el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, per un delicte de desobediència per l'organització del referèndum de l'1-O. En canvi sí que considera que cal investigar Josep Maria Jové.

En un escrit, el ministeri públic respon així a la petició del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè es pronunciï sobre l'exposició raonada que li va fer arribar el jutge de Barcelona que investiga els preparatius de l'1-O, en la qual assenyalava l'existència d'indicis per imputar Aragonès per un delicte de desobediència, per haver desoït la suspensió del referèndum acordada pel Tribunal Constitucional.

Per contra, el tinent fiscal Pedro Ariche sí que demana al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que, atesa la seva condició de diputat al Parlament, obri una causa a l'exsecretari general de Vicepresidència Josep Maria Jové, pels delictes de malversació de cabals públics, descobriment i revelació de secrets i desobediència, sense perjudici que també se li pugui imputar prevaricació administrativa. Segons l'opinió del ministeri públic, l'exposició raonada que el titular del jutjat 13 va remetre al TSJC «resulta excessivament parca respecte a la indicació dels concrets indicis incriminatoris que, més enllà de la seva mera passivitat», poguessin justificar la imputació d'Aragonès per desobediència. Per aquest motiu, apunta que el jutge instructor ha de prosseguir la pràctica de diligències que, «en el seu cas, poguessin possibilitar per al futur la deguda imputació de conductes constitutives d'infracció penal -en cas de ser les mateixes convenientment apreciades- en relació a Pere Aragonès».

En el cas del vicepresident del Govern català, la Fiscalia raona que «no és la mateixa la conducta de qui, des de la seva rellevant posició en l'administració, desplega tota la seva influència per propiciar la celebració de l'acte prohibit que la de qui, des d'una posició de subordinació a l'anterior i amb funcions totalment diferenciades, es limita a no impedir l'actuació d'altres departaments sobre els qual, almenys formalment, no té cap capacitat d'influència ni direcció». En la seva exposició raonada remesa al TSJC, el jutge va apuntar només a Jové i Aragonès, excloent de moment l'exsecretari d'Hisenda Lluís Salvadó, també diputat del Parlament i que va ser un dels primers imputats en la causa d'instrucció 13, a més de figurar entre els detinguts en l'operació del 20-S.

Respecte a Jové, la Fiscalia sosté que «no va acatar» les resolucions del Constitucional, «sinó justament el contrari, concertant-se amb altres autoritats i funcionaris públics per portar a efecte el referèndum suspès, tot això amb la inherent utilització dels recursos públics pel mateix gestionats des del seu càrrec a l'administració autonòmica».

Després de destacar que en l'escorcoll del domicili de Jové es va trobar el document Enfocats que fixava el full de ruta del «procés», la Fiscalia assenyala que l'exsecretari general va formar part del «comitè executiu» que havia de coordinar les accions encaminades a aconseguir la independència per la via unilateral.

Per al ministeri públic, d'allò investigat fins ara se'n desprenen indicis per imputar a Jové un delicte de malversació, d'acord amb la reforma penal del 2015, que estableix que n'hi ha prou que «s'acrediti l'ocupació de recursos públics a fins contraris als propis d'una administració que actua amb estàndards de compliment de la legalitat». «Des de l'esmentada perspectiva resulta clar i evident que determinats actes com la cessió de locals públics per a la celebració d'una votació il·legal (...), així com l'aplicació de funcionaris públics a tasques relacionades amb aquella, s'integren amb total claredat a l'actual tipus penal de la malversació». El fiscal assenyala que Jové va tenir un «rellevant paper» en les actuacions que van permetre confeccionar un cens universal per a l'1-O, elaborat «conforme a l'irregular tràfic de dades reservades», procedents de l'Institut d'Estadística de Catalunya, cosa que podria constituir un delicte de revelació de secrets.