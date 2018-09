La jutge del cas màster obre una investigació per una denúncia contra el de Carmen Montón

La jutge d'instrucció número 51 de Madrid ha obert diligències d'investigació en relació amb el màster en Estudis Interdisciplinaris de Gènere de la Universitat Rey Juan Carlos (URJC) per una denúncia anònima presentada contra l'exministra de Sanitat Carmen Montón pels presumptes delictes de suborn impropi i prevaricació. Alhora, el Consell de Govern da la URJC ha aprovat per unanimitat el tancament administratiu de l'Instituto de Derecho Público que dirigia el catedràtic investigat per la Justícia Enrique Álvarez Conde i que va impartir els presumptes màsters irregulars cursats per Cristina Cifuentes, Carmen Montón i Pablo Casado.

La instructora del 51 demana a la universitat la identitat del director de l'Instituto de Derecho Público en el curs acadèmic 2010-2011, així com la directora del màster que va cursar l'exministra. També sol·licita una llista de les assignatures del màster, dels professors assignats i dels alumnes que el van cursar. Reclama, a més, la normativa de la URJC aquell any i la vida laboral de Montón.