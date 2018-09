El jutge investiga si la fortuna dels Pujol prové de Grand Tibidabo

El jutge que investiga la família Pujol ha encarregat a la policia que revisi l'expedient del cas Grand Tibidabo per descobrir si la fortuna oculta a Andorra pot procedir de la descapitalització d'aquella companyia, que presidia l'empresari Javier de la Rosa.

En una providència, a la qual ha tingut accés Efe, el titular del jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, que investiga la família Pujol, ha remès un exhort al jutge de Barcelona que va portar el cas Grand Tibidabo perquè permeti a la UDEF de la Policia Nacional consultar l'expedient.

El cas Grand Tibidabo es va tancar amb una condemna de tres anys de presó a Javier de la Rosa, a qui l'expresident de la Generalitat qualificava d'«empresari model», per l'espoli de la societat, que va provocar que més de 10.500 accionistes perdessin la seva inversió. El jutge De la Mata ha obert aquesta línia d'investigació, que ahir avançava el diari El País, després de rebre un ofici de la Policia Nacional que l'adverteix que ha tingut coneixement per «fonts de comunicació públiques» que en la instrucció del cas Grand Tibidabo es van practicar diligències que podrien estar relacionades amb el cas Pujol. La Policia assenyala que la consulta de l'expedient «podria servir de base per justificar part dels ímprobes ingressos trobats a Andorra en l'època que van ocórrer els fets, servint a més per establir un modus operandi típic i sostingut en el temps».